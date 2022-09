Liga Profesional, analisi e pronostico di Boca-Huracan

Boca-Huracan, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Entrambe non perdono da 8 turni di fila

Le due squadre si presentano al grande appuntamento con una striscia di otto risultati utili di fila. Meglio il Boca però che nel periodo considerato ha collezionato sei vittorie e due pareggi mentre l'Huracan ha fatto registrare 4 successi e altrettanti segni X.

Squadra davvero ostica l'Huracan se si pensa che in trasferta ha perso solo in casa del Racing Club, poi ben sei pareggi e tre vittorie. Sempre in trasferta si contano ben nove uscite dell'Under 2,5, con media di appena 1,9 reti (fatte e subite).

Il Boca come detto sta volando e nel suo giardino di casa, La Bombonera, ha ottenuto ben 22 dei suoi 35 punti totali.

Il fattore ambientale è senza dubbio un elemento di cui si deve tener conto in ottica pronostico.

Non sarà un match facile per gli Xeneizes ma il segno 1, anche vista la quota che è pari a 2.10, può meritare fiducia.