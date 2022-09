Liga Profesional, il pronostico di Patronato-Rosario

Fermi i campionati europei per gli impegni delle nazionali, quelli sudamericani invece vanno avanti. L'occasione è dunque favorevole per analizzare il match di campionato argentino del Rosario di Carlos Tévez, atteso da una compagine ostica come il Patronato.

Patronato-Rosario, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Rosario, una curiosità sui gol segnati

Il Patronato si presenta alla sfida con 4 punti in più rispetto al Rosario. Il fattore campo finora è stato un valido alleato dei padroni di casa che a Parana hanno collezionato sei vittorie, tre pareggi e un solo ko. Da segnalare che nelle ultime cinque sfide di Liga Profesional il Patronato ha fatto registrare altrettanti No Goal e Under 2,5, segnando un solo gol e subendone due.

Il Rosario è squadra che finalizza poco, la curiosità statistica è che in 19 giornate non ha ancora mai segnato due reti esatte in un singolo match.

Per le quote il Patronato parte con i favori del pronostico, l'1 vale mediamente 2.20 mentre il 2 rende più del triplo.

Sulla carta è più probabile l'Under 2,5 (offerto a 1.60), occhio al Multigol Ospite 1-2 ipotizzando il Rosario a segno minimo una, massimo due volte.