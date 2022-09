Guarani-Novorizontino, il pronostico dice...

Guarani-Novorizontino, fai il tuo pronostico!

Il segno 1 vale più del doppio

Le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica a favore degli ospiti. Il fattore campo dunque è dalla parte del Guarani è non è un elemento trascurabile in sede di pronostico: nelle ultime 7 trasferte, infatti, il Novorizontino ha portato a casa un misero punto rimediando per il resto solo sconfitte.

Il Guarani ha una ghiotta occasione per infilare la quarta vittoria consecutiva davanti al pubblico di casa. Quota interessante per il segno 1, proposto mediamente a 2.20.

In alternativa occhio alla combo 1X+Multigol 1-4.