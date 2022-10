Preseason NBA: Le squadre iniziano a scaldare i motori

La tanto attesa Regular Season NBA è ormai alle porte, tuttavia gli spunti di riflessione e di analisi - anche in tema pronostici - non mancano. Questa notte la lega presenta un palinsesto eterogeneo, con squadre dalle gerarchie e rotazioni consolidate, contender o pretender che cercano di oliare i loro meccanismi e cantieri con il cartello lavori in corso ben in vista.

Detroit Pistons vs. Oklahoma City Thunder (ore 01.00 italiane)

Un incontro tra due "frequentatrici abituali" del draft. OKC, orfana di Shai Gilgeous-Alexander per una distorsione al collaterale mediale e ovviamente della seconda scelta al draft Chet Holmgren che sarà fuori tutta la stagione, avrà probabilmente a disposizione Josh Giddey, giocatore con versatilità e talento smisurati, la cui candidatura al Most Improved Player ci sembra una giocata davvero interessante - pur considerata abbastanza lontana dai bookmaker (quota 51). Detroit, dal suo canto, è la nostra favorita per il match di stanotte, avendo a disposizione quasi tutti i suoi effettivi chiave, tra cui Cade Cunningham, Saddiq Bey e Isaiah Stewart, nonché una delle nostre scelte per il Rookie dell'Anno: Jaden Ivey (dato a 6.00).

Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies (ore 01.00 italiane)

Interessantissima partita tra due franchigie con traiettorie differenti. Paolo Banchero e coach Jamahl Mosley avranno tantissimo lavoro da fare per risollevare l'etica, la mentalità e i risultati che in quest'ultimo decennio hanno stentato a palesarsi, quantomeno con continuità. Prevediamo un'altra stagione di transizione, considerando che i Magic avranno a disposizione Jonathan Isaac solo a stagione ampiamente iniziata e dovranno fare i conti con un Est discretamente competitivo. Vediamo invece benissimo Memphis, sia in antepost sulla scia della sorprendente scorsa stagione, con un vincente Division SI a 2.15, sia per la partita odierna dove avrà a disposizione 4/5 del quintetto base - Jaren Jackson a parte.

Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks (ore 02.00 italiane)

I campioni NBA 2021 sono reduci da una lunga trasferta ad Abu Dhabi e non è chiaro se lasceranno riposare anche per questa partita The Greek Freak. Quel che è certo è che avranno un atteggiamento cauto riguardo la gestione del riposo e del minutaggio, avendo già Khris Middleton ai box fino ad inizio Regular Season e con un roster in generale non dei più giovani. I Bulls non se la passano tanto meglio, incassata la notizia della frustrante ricaduta al ginocchio di Lonzo Ball, dovranno ripartire dagli equilibri raggiunti faticosamente lo scorso anno e dalla straordinaria stagione di DeMar DeRozan. Per questa partita vi consigliamo un Under 230.5 punti a 1.80.

Utah Jazz vs. San Antonio Spurs (ore 03.00 italiane)

Due assolute papabili per la corsa alla 1° scelta NBA. Per i ragazzi di coach Gregg Popovich sono ben lontani i tempi delle 17 stagioni consecutive con 50 o più vittorie. Tuttavia, il caso vuole che quest'anno abbia luogo forse la corsa più infuocata di sempre per quanto riguarda la caccia a Victor Wembanyama, uno dei prospetti più luminosi dell'intera storia della pallacanestro. Anche Utah, a nostro parere, parteciperà alla corsa. Nonostante abbia ricevuto un notevole bottino dopo aver smantellato il roster in estate, non pensiamo che vada a concorrere in una lotta playoff che ad Ovest sembra sanguinosa sin dal principio. Non ci sentiamo di dare un pronostico sulla partita, ma consigliamo un antepost sulle vittorie totali di entrambe le squadre: Under 23.5 wins SA a 1.80 e Under 26.5 wins UTA a 1.83

Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers (ore 04.00 italiane)

Dopo l'infelice incidente tra Draymond Green e Jordan Poole, l'entourage dei Warriors ha fatto a nostro parere la scelta giusta: dare spazio alla "vittima" dell'incidente, che ha risposto prontamente con un'ottima prestazione contro i Lakers. Golden State, con un Thompson ormai al 100%, un pedigree da campioni ed una panchina lunghissima, sta semplicemente definendo gli ultimi dettagli per una nuova cavalcata all'assalto del titolo. Damian Lillard, dalla sua parte, è una delle ultime bandiere rimaste nella NBA, tanto che la sua scelta di non "inseguire" un titolo in un'altra squadra è stata addirittura criticata. Per questa partita consigliamo l'Over 217.5 punti a 1.69 su Cplay e per l'intera season la vittoria del Sesto Uomo dell'Anno di Poole a 4.50.