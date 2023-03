Il Re del Betting Riccardo Galli è pronto per dare spettacolo

SPEZIA-INTER: L’Inter di Simone Inzaghi deve fare risultato per tenersi in alto per un posto in

Champions League. Lautaro Martinez è on fire, quindi Galli lo consiglia come prima scelta anche

perché rigorista dei milanesi. Da sottolineare la quota interessante prevista per Calhanoglu, il

turco merita sempre grande attenzione trattandosi di un giocatore che, su calcio di punizione o da

fuori area, può sempre dar fastidio.

EMPOLI-UDINESE: Partita non facile da pronosticare, la scelta del tipster ricade sull’attaccante

“Ciccio” Caputo che, con l’Empoli in casa, potrebbe avere più occasioni per andare a segno.

NAPOLI-ATALANTA: Partita che promette spettacolo, dire Osimhen è scontato quindi Il Re del

Betting va in favore del Napoli con Kvaratskhelia che ormai è punto cardine dell’attacco

partenopeo. Per quanto concerne l’Atalanta la scelta ricade su Lookman che è anche rigorista e

può vantare un’altissima media tiri - goal fatti.

BOLOGNA-LAZIO: Le fatiche di Coppa possono farsi sentire per la Lazio. L’assenza di Immobile pesa

e non poco… Sponda biancoceleste, quindi Galli indica in Luis Alberto o Milinkovic Savic i

centrocampisti con le maggiori probabilità di trovare la via della rete. Nelle file del Bologna si può

provare Barrow mentre, in caso di ritorno di Arnautovic al suo posto al centro dell’attacco, occhi

puntati sul centravanti austriaco del Bologna.

ROMA-SASSUOLO: Altra partita in cui le due compagini possono giocarsela. Da verificare le

condizioni della Roma dopo l’incontro di Coppa. Se Paulo Dybala partirà titolare, la scelta per il

marcatore ricade su di lui in quanto anche rigorista. In caso di assenza dell’argentino, la scelta

successiva sarebbe Pellegrini (a super quota). Per il Sassuolo, Berardi potrebbe essere l’uomo

giusto; in caso di assenza del capitano Laurientè potrebbe dar fastidio alla difesa giallorossa con la

sua velocità.

JUVENTUS-SAMPDORIA: Partita a senso unico in favore dei padroni di casa, quindi va data fiducia a

Vlahovic che vuole sbloccarsi e a Di Maria, che sta dando tantissimo alla Juventus e può fare

sempre la differenza.

MILAN-SALERNITANA: Leao è la prima scelta in questa partita. Da valutare comunque le condizioni

del Milan e chi scenderà in campo dopo le fatiche di Champions.

