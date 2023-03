Roma-Samp, Il Re del Betting sceglie La Jola

Dopo i successi delle scorse settimane, il Re del Betting Riccardo Galli, torna a grande richiesta con le sue preziose analisi sui marcatori. La Serie A Tim non ha segreti per questo quotatissimo tipster che dimostra costantemente passione e talento, frutto di esperienza e competenza.

CREMONESE-ATALANTA: I ragazzi di Gasperini devono assolutamente dare una svolta a questa stagione anonima. Con Lookman, se partirà titolare, la squadra bergamasca può sbloccare la partita. Non va dimenticato che il nigeriano è anche rigorista con una media tiri-gol fatti altissima. Va provato.

INTER-FIORENTINA: Lautaro Martinez è il migliore indiziato a segnare in questa gara. L’argentino ha il dente avvelenato per il rigore sbagliato contro lo Spezia e vorrà farsi perdonare. Il secondo marcatore scelto, anche per la quota, è Barella. Sempre in area avversaria a caccia del gol…

JUVENTUS-VERONA: Fiducia a Vlahovic, l’uomo giusto per andare a segno. In seconda battuta l’opzione Di Maria, da tempo il migliore della Juventus. Piuttosto elevate le probabilità per il Fideo di siglare almeno un gol.

MONZA-LAZIO: Ciro Immobile sembra recuperato per la sfida contro i brianzoli ma non può essere al top. Occhio allora ai centrocampisti di qualità a disposizione di Sarri: Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sono loro i principali candidati a segnare. Per il Monza occhio alla super quota di Caprari, ex Roma che si impegnerà a castigare i biancocelesti.

ROMA-SAMPDORIA: Se dovesse scendere in campo Dybala, sarebbe senza ombra di dubbio il primo marcatore da provare. Occhi puntati su Lorenzo Pellegrini (a quota alta) che non segna da molto tempo e, con la Sampdoria ormai ai titoli di coda in Serie A, potrebbe fare la differenza.

NAPOLI-MILAN: Partita paradossalmente più importante per il Milan che cerca un posto in Champions, piuttosto che per il Napoli, separato dallo Scudetto solo dall’aritmetica. In Napoli-Atalanta previsione centrata, quindi fiducia ancora al georgiano Kvaratskhelia, sia per la quota che per il suo ruolo da rigorista. Nelle file del Milan la velocità di Leao può mettere in difficoltà il Napoli e quindi la scelta ricade sull’attaccante portoghese.

SASSUOLO-TORINO: Potrebbe essere il momento di Pinamonti, tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per molto tempo e alla ricerca di un gol per sbloccarsi. Il secondo marcatore scelto dal tipster è Domenico Berardi, rigorista e tiratore di ottimi calci piazzati.

