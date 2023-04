Il Re del Betting fa strike

Testimoniare l’abilità di un tipster non è un lavoro semplice, ma quando i numeri “parlano”, l’affare diventa una passeggiata di piacere. E’ il caso di Riccardo Galli, meglio conosciuto come Il Re del Betting che venerdì scorso ha lanciato i suoi spunti sui marcatori della 28esima giornata di Serie A, riuscendo a centrare in scioltezza tutti i match pronosticati…

Vediamo il dettaglio

In Roma-Sampdoria, Galli aveva scelto Dybala come primo marcatore da provare. L’argentino non ha deluso le aspettative del tipster segnando a quota 2,15.

Per Cremonese-Atalanta non c’erano dubbi: fiducia per Lookman, artefice del 3-1 a quota 2,70 al 93’ minuto di gioco. L’intuizione del Re del Betting è stata a dir poco profetica.

Monza-Lazio a parere di Galli, era un match dove l’attenzione doveva ricadere sui marcatori di qualità a disposizione di Sarri. Milinkovic Savic è andato a segno a quota 4,50.

Nelle file del Milan, Leao artefice di due goal (17’e 59’) è stato opzionato come unica possibilità. Complimenti all’eccellenza di questo tipster che scegliendo il portoghese, ha permesso di centrare una quota 3,50.

In Sassuolo-Torino c’era grande aspettativa per il rientro di Pinamonti a seguito dell’infortunio che lo teneva fuori dal campo di gioco da molto tempo. Galli credeva che la voglia di riscatto, potesse spingere l’attaccante del Sassuolo a sbloccarsi…e così è stato! Centrato in pieno a quota 3,75.

Non ci resta che attendere le prossime dettagliate analisi del Re del Betting. Tipster scelto dal Corriere delle Scommesse in favore di tutti i lettori appassionati di sport, che è possibile seguire nell’area Tipster della piattaforma corrieredellosport.fun e nei suoi canali social:

Facebook https://www.facebook.com/ILREDELBETTING



Instagram https://www.instagram.com/ilredelbettingriccardogalli/?hl=it

Telegram ILREDELBETTINGRICCARDOGALLI



www.ilredelbetting.it