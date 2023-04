Luca Mastrangelo, cosa si aspetta da Empoli-Inter

“Un po’ di turnover me lo aspetto, specie in avanti. La coppia di campionato pare essere, in questo momento, Correa-Lukaku. Mi aspetto di tutto dall’Inter, mi aspetto una vittoria ma conosco i miei polli. Abbiamo perso col Monza nelle migliori condizioni possibili, visto anche il pareggio del Milan a Bologna. Questa squadra è davvero imprevedibile. Per la legge dei grandi numeri dovremmo ricominciare a vincere prima o poi”

Ti aspetti un filotto importante di vittorie? I nerazzurri sono chiamati alla rimonta, visti anche i punti restituiti alla Juventus

“Non so se sia nelle condizioni di farlo. Ci sta la Coppa Italia, il doppio derby col Milan, la testa è molto presa da quella partita. Abbiamo match tosti come Lazio e Napoli. Io da tifoso sto prendendo atto che le possibilità di non arrivare tra le prime 4. E da una parte lo accetto perché stiamo vivendo un sogno in Champions con la finale ad un passo per entrambe. Senza Champions sarebbe stata una tragedia, con questa semifinale puoi perdonare più cose. Chiaramente le sconfitte in campionato rimangono troppe per una squadra come l’Inter”