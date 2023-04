Luca Mastrangelo, cosa si aspetta dal derby d'Italia di Coppa Italia

"Mi aspetto il solito Inter-Juve, con tensione, con qualche episodio e qualche scintilla, cose che non mancano mai. Nel bene e nel male ci sono tante cose che si ripetono in questo derby e mi aspetto un match carico di tensione”

Sulle scelte di formazione di Inzaghi? Ad Empoli super Lukaku

"Ad Empoli ha riposato Dzeko, Inzaghi negli ultimi due anni ha dimostrato di essere molto gerarchico. Ad esempio Handanovic ha recuperato giocando ad Empoli perché oggi non poteva, essendo lui il titolare in Coppa. Secondo me giocherà Edin proprio perché non è entrato. Lukaku ha fatto una grandissima partita ad Empoli e tornerà utile”

Ad Empoli primo tempo brutto, poi è cambiato tutto nella ripresa

“Secondo tempo molto meglio, abbiamo finalmente sfruttato le occasioni. Nel primo tempo abbiamo tirato solo con Gagliardini. Ultimamente abbiamo giocato bene e portato a casa pochi punti, a me non dispiacerebbe il contrario anche perché i toscani non hanno creato quasi nulla”

Temi qualcuno della Juventus?

"Non ci sarà Vlahovic, ci sarà Milik. In questo momento il polacco è più pericoloso. Kostic è un calciatore che mi spaventa perché può farci male. Cuadrado è uno che si esalta contro l'Inter nel bene e nel male e fortunatamente non ci sarà”

Che partita ti aspetti dai biaconeri? Difensivamente intelligente e di ripartenza?

“La Juve di Allegri è così: difende bene, gioca bassa. L’Inter avrà il pallino del gioco. Anche all'andata in Coppa Italia è stata così. La Juve si difenderà e proverà a colpire in contropiede. Anche perché i bianconeri subiscono poco. Proveranno a fare subito il gol e a difenderlo”

Chiesa arma pericolosa dalla panchina

“Federico credo sia il giocatore forse più forte della Juve. Anche Vlahovic per me è molto forte. Non so cosa gli stia accadendo. A partita in corso Chiesa può fare male, ha straordinarie qualità”