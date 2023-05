Tornano i pronostici del Re del Betting

LAZIO-LECCE: E’ il momento di Ciro Immobile che dopo una stagione complicata, può rifarsi in casa con il Lecce. Occasione ghiotta per timbrare il cartellino considerato che ai biancocelesti occorrono punti Champions e al capitano gioverebbe andare a rete per dribblare il suo stato di difficoltà emotiva.

SALERNITANA-ATALANTA: Due squadre con obiettivi diversi, i campani alla ricerca della salvezza matematica, i bergamaschi affamati di punti per l’Europa che conta. Galli da’ fiducia a Zapata che nelle ultime uscite sembra tornato quello di una volta e se riuscisse a ripetere le prestazioni dell’ultima gara, potrebbe annientare la difesa della Salernitana non proprio rocciosa.

SPEZIA-MILAN: Il Tipster consiglia di controllare sempre le formazioni ufficiali post Champions League soprattutto del Milan di cui la formazione rimane un’incognita ancora oggi. In caso di presenza in campo per lo Spezia di Nzola, Galli lo indica come favorito, tenendo presente che l’angolano è in cerca di gol importanti per la salvezza della sua squadra.

INTER SASSUOLO: Dovrebbe scendere in campo uno tra Lukaku E Correa. Il Re del Betting consiglia di puntare sul titolare che Simone Inzaghi deciderà di schierare, visto che il Sassuolo giocherà a prescindere la partita lasciando spazi e con un Inter affamata di punti Champions, i gol di Lukaku o Correa, non si faranno attendere.

VERONA-TORINO: Per il ct Juric quella contro gli scaligeri, sarà una gara ricca di significato, che affronterà la sua ex squadra in piena lotta retrocessione. Il Tipster affida le speranze gol a Milan Djuric per provare ad aprire il paracadute e scongiurare l’atterraggio in Serie B.

FIORENTINA-UDINESE: Gara senza tanto valore; viola impegnati in Conference League ed in finale di coppa Italia, Udinese a metà classifica. Galli punta su due difensori a quota alta, Milenkovic per i toscani e Becao per i friulani a quote shock.

BOLOGNA-ROMA: Da verificare le formazioni ufficiali dopo la partita di Coppa della Roma che vale quasi una stagione; punti importanti anche se la squadra capitolina dovrà necessariamente fare turnover in vista del ritorno in Europa League. Se torna Arnautovic titolare la fiducia va a lui. Per la Roma occhio al capitano Pellegrini.

JUVENTUS-CREMONESE: In settimana si disputerà una semifinale molto dura per la Juventus, quindi formazioni titolari ancora non ipotizzabili, ma in caso di titolarità Vlahovic che si é già sbloccato con il Lecce, può’ essere la carta decisiva di questa partita. Da provare il serbo se parte dal primo minuto.

Siamo ormai abituati alle grandi prove di questo Tipster artefice di successi dalle medie incredibili. Le sue abilità sono sempre al servizio di tutti gli appassionati di pronostici che amano lo sport e le sue emozioni.

