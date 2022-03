Bielefeld-Augsburg, finora niente… ribaltoni

Indovina il risultato esatto di Bielefeld-Augsburg e vinci!

Primo tempo e finale, il capovolgimento non c’è

La lotta per evitare la retrocessione non è l’unico elemento in comune di Bielefeld e Augsburg. A guardare il cammino delle due squadre in campionato, e soffermandosi soprattutto su quelli che erano i risultati a metà gara e a fine gara, si scopre che per entrambe non c’è mai stato un capovolgimento della situazione. Ovvero, per dirla meglio, per ognuna di esse non è mai capitato che si sia registrato l’1 al 45’ e il “2” al 90’ oppure il contrario (segno “2” all’intervallo e segno “1” al fischio finale) o, che è lo stesso, sia Arminia che Augsburg non hanno mai fatto registrare un’accoppiata “Parziale/Finale 1/2” oppure un’accoppiata “Parziale/Finale 2/1”.