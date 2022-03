Union Berlino-Colonia, il pronostico del match di Bundesliga

Torna la Bundesliga con l'anticipo della 28ª giornata. L' Union Berlino , a quota 38 punti insieme all' Eintracht , cerca i tre punti per operare il sorpasso in classifica ai danni del Colonia , attualmente settimo a quota 40.

Bundesliga, si gioca Union Berlino-Colonia: indovina il risultato e vinci i premi!

Sfida con quote equilibrate, scopri l'esito



Il ruolino di marcia interno dell'Union Berlino non è affatto male: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte, rimediate tral'altro da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ovvero le prime due superpotenze del campionato tedesco. Va tenuto però conto di un altro dato, lo stato di forma: nelle ultime sette giornate la squadra berlinese ha vinto una sola volta, contro il Mainz, finendo al tappeto in ben cinque occasioni.

Del Colonia colpisce la capacità di complicare la vita ai suoi avversari di turno. Prima della sosta per le nazionali ha infatti imposto l'1-1 casalingo al Dortmund di Haaland e in generale, nelle 13 trasferte fin qui disputate, ha alzato bandiera bianca solo in tre occasioni.

Qualche statistica sparsa, utile in ottica pronostico. Il Colonia non ha mai pareggiato 0-0 mentre le sue ultime cinque partite di campionato hanno regalato un risultato di parità all'intervallo. Il dato più eclatante però è relativo alla somma gol 3, mai centrata in trasferta e, in generale, assente da ben 24 turni di fila in Bundesliga.

Il pronostico del match tiene conto anche di questo "ritardo" e va in direzione del Multigol 2-3. Ovvero, due o tre reti totali al 90' a prescindere dalla squadra che vincerà l'incontro, sulla carta equilibrato.