Bundesliga: il pronostico di Arminia Bielefeld-Bayern

Arminia Bielefeld-Bayern Monaco è forse la partita più a senso unico della 30ª giornata di Bundesliga. La classifica parla chiaro, Robert Lewandowski e compagni hanno 43 punti in più dei terz'ultimi della classe.

Bayern Monaco favorito, scopri il pronostico

Il Bayern dopo esser uscito dalla Champions League vorrà almeno aggiudicarsi il titolo di campione di Germania. L'obiettivo è vicino, a nove giornate dal termine del campionato i bavaresi vantano 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Numeri alla mano possiamo affermare che l'undici allenato da Julian Nagelsmann parta favorito in questo incontro. Il Bayern con una media di 3,07 reti segnate in ogni singola trasferta non dovrebbe trovare problemi a scardinare la difesa dell'Arminia Bielefeld.

La compagine biancoblù nonostante davanti al proprio pubblico abbia perso solamente 4 incontri su 14 (2 vittorie e 8 pareggi nei restanti 10 match) difficilmente riuscirà a resistere agli attacchi avversari. Al triplice fischio dell'arbitro sembra lecito provare la "combo" che lega il segno 2 all'Over 2,5.