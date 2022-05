Leverkusen-Eintracht, pronostico "obbligato"

La Bundesliga regala un insolito doppio posticipo di campionato. Uno di questi è Leverkusen-Eintracht, partita della 32ª giornata. Gara dal peso specifico importante per il Bayer, coinvolto nella bagarre Champions. L'undici di Francoforte invece sta concentrando i suoi sforzi sull'Europa League e già giovedì dovrà tornare in campo per il ritorno delle semifinali contro il West Ham.