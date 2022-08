Bundesliga, per le quote sarà ancora trionfo Bayern

Cambiano i protagonisti ma la sostanza resta più o meno sempre la stessa. Il Bayern Monaco quest’anno inizierà il suo campionato senza il suo storico cannoniere Robert Lewandowski ma, a guardare le quote sul “Vincente” non sembra che questo possa rappresentare un problema. Anzi, l’undicesimo titolo di fila per la corazzata bavarese (sarebbe il 33° della sua storia) sembra lo stesso così scontato che renderebbe soltanto 1.20 volte la posta. Una quota irrisoria che la dice lunga su quello che potrebbe essere il torneo che sta per iniziare.