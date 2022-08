Friburgo-Dortmund, quote e pronostico

Bundesliga, colleziona effigi con le schedine e scala le classifiche di rendimento

Può starci il Goal, occhio al pareggio

Dopo il Bayern è stato il Friburgo a farsi notare per le proporzioni della sua vittoria all'esordio in campionato: 4-0 all'Augsburg con un secondo tempo trionfale. A segno anche l'italiano Vincenzo Grifo.

Bene anche il Borussia Dortmund, capace di domare il Bayer Leverkusen grazie al veterano Marco Reus. Per entrambe la prospettiva di restare a punteggio pieno è invitante ma se un match del genere finisse in parità non sarebbe poi una sorpresa clamorosa.

Per le quote il 2 del Borussia, pure più probabile rispetto a pareggio e segno 1, è piuttosto alto e vale circa 2.20.

Come pronostico sembra più affidabile l'esito Goal proposto a 1.55.