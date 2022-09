Serie A, i pronostici di Pengwin: Inter-Torino da Under 1,5 primo tempo

Di certo tre sconfitte nelle prime sei gare ufficiali stagionali non erano sicuramente un bottino gradito alla sponda nerazzurra di Milano: Inzaghi dovrà dare delle risposte sul campo già a partire dal match di San Siro contro il Torino.

Un'Inter "pazza" ma in negativo

Il grande problema evidenziato dall'Inter nelle prime gare di questa nuova stagione sembra essere principalmente il reparto difensivo: 11 gol realizzati in cinque partite sono un ottimo bottino, decisamente meno invece gli 8 incassati (un quarto dei gol subiti in totale nell’ultimo campionato).

Simone Inzaghi avrà l’arduo compito di far ritrovare fiducia ai propri ragazzi e conquistare tre punti già decisivi per la solidità della squadra e della sua panchina. Dovrà farlo senza Lukaku.

Il Torino nelle sue prime cinque giornate di Serie A ha collezionato tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta, registrando in tutte queste meno di due goal totali al primo tempo. Insomma un Toro che parte sempre molto attento alla fase difensiva, per ritagliarsi poi le sue occasioni a match in corso sfruttando il talento del nuovo arrivato Vlasic a segno già tre volte.

Considerate le ultime uscite poco soddisfacenti da un punto di vista difensivo Inzaghi vorrà sicuramente evitare di scoprirsi. Avere dall’altra parte come avversario un tattico come Juric potrebbe non agevolare lo spettacolo. Lecito aspettarsi una gara molto chiusa soprattutto nel primo tempo. Ottimo l’Under 1.5 nella prima frazione, esito che si può abbinare in combo anche all’Over 0,5 2° tempo.

Lazio-Verona, in gioco il numero di gol dei biancocelesti

La squadra biancoceleste, reduce dal 4-2 in Europa League contro il Feyenoord, sta confermando il suo ottimo stato di forma soprattutto davanti ai propri tifosi. Con un Verona molto fragile in difesa (9 goal subiti in cinque partite) è lecito ipotizzare che i biancocelesti possano andare a segno da 2 a 4 volte (Multigol 2-4 Casa). Occhio al gol di Ciro Immobile, a secco contro il Verona all’Olimpico dal 2018!

Enpoli-Roma, il consiglio di Pengwin

La Roma di Josè Mourinho è reduce da due brutte battute d’arresto, un doppio passo falso che nella Capitale nessuno si aspettava.

Poche idee, poco gioco: difficile fidarsi del club giallorosso in questo periodo anche se negli ultimi anni la squadra capitolina ha quasi sempre ottenuto i tre punti ad Empoli (4 vittorie nelle ultime 5). Il consiglio è di provare il Multigol 2-4 al novantesimo.

