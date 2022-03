Athletic Bilbao-Levante, baschi a corrente alternata

Anche la Liga regala il posticipo, lunedì sera alle 21 scende in campo l’ Athletic Bilbao contro il Levante ultimo in classifica . Le quote sorridono ai baschi che tuttavia hanno steccato a più riprese nel corso di questo campionato .

Athletic Bilbao-Levante, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Per il Levante sette punti nelle ultime tre partite

Gli ospiti hanno il dovere di provare la scalata salvezza e non si può dire che non ci stiano provando. Sette punti nelle ultime tre gare giocate in Liga sono un bottino considerevole per una squadra che finora ha raccolto quasi sempre delusioni... e tanti palloni in fondo al sacco: 51 volte in 26 giornate.

L’Athletic Bilbao è ottavo in classifica, l’entusiasmo post-derby con la Real Sociedad (4-0) è stato ben presto spazzato via dal poker subìto dal Barcellona (Liga) e dall’eliminazione in semifinale di Copa del Rey per mano del Valencia.

Rendimento a dir poco altalenante per una squadra che ha collezionato l’Over 2,5 in sette delle ultime dieci partite di campionato. Il pronostico sulla carta sorride ai baschi ma alla stessa quota del segno 1 si può trovare, ad esempio, il Multigol 1-2 primo tempo che sembra affidabile.