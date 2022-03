Atletico Madrid-Cadice, Simeone vuole mettere la quarta

Un avversario a prima vista abbordabile sulla strada che porta alla Champions per l' Atletico Madrid di Simeone . Venerdì sera i Colchoneros ospitano da favoriti il Cadice terz'ultimo in classifica, l'obiettivo è prendersi i tre punti per la quarta partita di fila e salire al terzo posto in attesa della "risposta" del Barcellona .

Liga, Atletico Madrid-Cadice: indovina il risultato e vinci i premi!

Atletico Madrid-Cadice, statistiche e pronostico

Qualche dato statistico prima del pronostico di Atletico Madrid-Cadice. Gli ospiti hanno alle spalle ben cinque primi tempi chiusi con il segno "X" a referto. L'Under 2,5 è un altro esito "gradito", collezionato infatti 18 volte in 27 giornate.

Sponda Atletico si notano i 16 gol realizzati nalla porzione di match che va dal 75' a fine partita. Solo il Real Madrid capolista ne ha segnati di più (18) in questo intervallo temporale. Curiosità, dopo il Levante (fanalino di coda della Liga) è proprio il Cadice ad aver incassato più reti, 14 per la precisione, nell'ultimo quarto di match (recupero compreso).

In sede di pronostico è "scontato" dire Atletico. Si può allora suggerire l'esito "Segna Gol Casa Sì" nel primo tempo oppure il segno 1 al riposo. Per la cronaca, l'1 primo tempo con il Cadice in campo (sia in casa che fuori) non esce da 7 giornate consecutive.