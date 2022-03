Athletic Bilbao-Getafe, tutto sull'anticipo di Liga

Liga, aspettando il Clasico si gioca Athletic Bilbao-Getafe: fai il tuo pronostico

Tabù trasferta, ammonizioni e calci d'angolo

Stagione che rischia di finire nell’anonimato per l’Athletic, eliminato in semifinale di Copa del Rey dal Valencia. In campionato Muniain e compagni occupano l’ottava piazza, fondamentale dunque vincere questo match per un Athletic che nella sua “cattedrale” si trasforma. Non è un caso se qui ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Liga, schiantando per 4-0 una squadra solida come la Real Sociedad (derby).

Il Getafe al momento sarebbe salvo ma con un cuscinetto di soli 4 punti sul terz’ultimo posto Borja Mayoral e compagni non possono certo dormire sonni tranquilli. Statistica invitante quella gentilmente offerta dai madridisti. Sono l’unica squadra della Liga a non aver ancora mai vinto in trasferta: 6 pareggi e 8 sconfitte. Difficile ipotizzare che il tabù possa infrangersi al cospetto di una squadra “casalinga” come quella basca.

All’andata finì 0-0, anche qui tira aria di No Goal e Under 2,5. Per chi gradisce giocate “alternative” si suggeriscono due statistiche: Getafe secondo classificato in Liga se si parla di ammonizioni, il Bilbao invece è primo nella speciale graduatoria relativa ai calci d’angolo a favore.