Pronostico Real Sociedad-Espanyol, doppio "primato" per i baschi

Il posticipo del 30° turno di Liga si gioca a San Sebastiàn , nei Paesi Baschi. La Real Sociedad , unica squadra del massimo campionato spagnolo senza somma gol 3 , riceve un Espanyol che ha la salvezza in cassaforte e quindi tranquillo.

Posticipo di Liga Real Sociedad-Espanyol, indovina il risultato e vinci i premi

Real Sociedad imbattuta e... ecco la quota

I biancoblu fuori casa hanno raccolto solo 8 dei 36 punti totali, vincendo solo al Mestalla di Valencia a fine dicembre. Dura trovare il "bis" contro una delle squadre più ostiche della Liga.

La Real Sociedad ha infatti ottenuto finora ben 17 clean sheet, vincendo un doppio "Oscar": per la miglior difesa casalinga e... il peggior attacco interno del campionato spagnolo.

Chi vincerà il match? Sulla carta Real Sociedad favorita, per lunghi tratti del campionato del resto ha gravitato in orbita Champions per poi cedere alla distanza.

La combo 1X più Multigol 2-4 può essere un'opzione valida.