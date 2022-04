Liga, statistiche e quote di Real Sociedad-Betis

Liga, indovina il risultato dell'anticipo Real Sociedad-Betis

Pronostico incerto, scopri l'esito consigliato

Si gioca per il quinto posto e forse qualcosa in più. Il Betis ha due punti in più dei baschi e l'Atletico Madrid nel mirino.

Manuel Pellegrini sarebbe terzo in classifica per numero di punti ottenuti in trasferta, la Real Sociedad in casa ha subìto soltanto 6 reti macinando un clean sheet dopo l'altro.

La solidità è il marchio di fabbrica basco ma nulla di tutto questo si è visto nel doppio precedente stagionale (Liga e Copa del Rey) contro il Betis, vittorioso in entrambe le occasioni con un doppio 4-0.

Gli andalusi puntano dunque a confermarsi bestia nera in un match che, per le quote, vede favorita la Real Sociedad. Pronostico comunque incerto, non si può escludere il pareggio. Più Under 2,5 che Over.