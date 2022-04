Pronostico Maiorca-Alaves, si salvi chi può!

Maiorca-Alaves è il match che apre il midweek di Liga . Quello in programma martedì alle 19 è un vero spareggio salvezza tra due squadre separate da soli quattro punti in classifica : Maiorca a quota 29 e Alaves (ultimo insieme al Levante) a 25.

Fai il tuo pronostico sulla sfida salvezza Maiorca-Alaves

Sfida tra squadre che segnano poco, scopri la quota dell'Under 2,5

Se si guardano i risultati dell'ultima giornata è l'Alaves a sorridere in virtù dell'1-0 inflitto al Rayo Vallecano. Il Maiorca, invece, dopo aver sorpreso l'Atletico (1-0 firmato Muriqi) è tornato a eclissarsi rimediando un sonoro 0-3 dall'Elche.

Statistiche alla mano sono due formazioni che hanno parecchi elementi in comune. Stesso numero di gol subìti, 53 a testa, e feeling comune con gli esiti No Goal e Under 2,5. Non passa inosservato, poi, il lungo digiuno di pareggi del Maiorca: niente segno X da ben 15 giornate di fila!

Difficile che in un match del genere, dominato probabilmente dalla paura di perdere tra due squadre che segnano poco, possano vedersi tanti gol. Il pronostico, dunque, è Under 2,5, esito offerto mediamente a 1.55.