Pronostico Levante-Siviglia, difesa da brivido per i padroni di casa

Giovedì 21 aprile alle 19 scocca l'ora di Levante-Siviglia , partita della 33ª giornata di Liga . Gli ospiti si presentano al match con ben 35 punti di vantaggio in classifica e con soli 9 gol incassati in 16 trasferte. Eppure, qualche difetto ce l'ha anche l'undici di Lopetegui ...

Liga, indovina il risultato di Levante-Siviglia

Siviglia in gol almeno due volte? Ecco la quota

Se fosse una sfida a chi subisce meno gol non ci sarebbe storia visto che il Levante ha la peggior difesa della Liga mentre il Siviglia finora ha subìto meno gol di tutti. I problemi degli andalusi, in trasferta, sonostati in attacco: 10 volte su 16, lontano dal Sanchez Pizjuàn, Rakitic e compagni hanno segnato un gol esatto. Solo in una circostanza, contro il Betis, è stata toccata la "soglia" delle due reti realizzate.

Da vedere se contro una squadra che dovrà necessariamente giocare all'attacco come il Levante (che deve vincere per salvarsi) il Siviglia saprà trovare la via della rete due o più volte.

Per chi crede in questa eventualità, allora l'opzione da accendere è l'Over 1,5 Ospite che si può trovare anche a più del doppio della posta.