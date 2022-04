Pronostico Real Sociedad-Barcellona, che difesa per i baschi!

Il big match del midweek di Liga si gioca a San Sebastian, nei Paesi Baschi. La Real Sociedad , priva dello squalificato David Silva , ospita un Barcellona ferito dall' eliminazione in Europa League per mano dell'Eintracht e sorpreso anche in Liga dal Cadice che ha vinto 1-0 al Camp Nou .

Real Sociedad-Barcellona, indovina il risultato del big match di Liga

Il Barcellona nel bunker basco, ecco una combo da provare

Peggior cliente della Real non poteva esserci per una squadra che ha perso certezze come quella blaugrana. Pensare che le ultime sette squadre che sono passate da San Sebastian sono tornate tutte con zero reti in valigia nel viaggio di ritorno.

Quella basca è di gran lunga la miglior difesa casalinga della Liga e qui hanno letteralmente spopolato No Goal (14 in 16 partite) e Under 2,5 (addirittura 15 in 16 gare interne). Il Barcellona conta di iscrivere il suo nome accanto a quello di Villarreal e Real Madrid, le uniche finora ad aver sbancato il fortino della Real Sociedad in campionato. Ma non sarà semplice superare la resistenza basca.

Senza voler strafare, si può optare per una doppia chance X2 in combo con il Multigol 1-4 o 1-5, a seconda del coefficiente di rischio.