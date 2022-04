Liga, statistiche e pronostico di Siviglia-Cadice

Il Siviglia per la Champions, il Cadice per la salvezza. Obiettivi diversi ma ugualmente importanti si incrociano nell'anticipo della 34ª giornata di Liga in programma venerdì sera al Sanchez Pizjuàn. La squadra di Lopetegui, solitamente abbonata all'Under 2,5, di recente ha invertito il trend virando spedita sull'Over. Non solo, ha anche ritrovato più di un gol in trasferta (3-2 al Levante) dopo un'eternità e adesso è arrivata l'ora, chissà, di veder azzerato anche un altro particolare ritardo stavolta fatto registrare dal Cadice, il suo prossimo avversario.