Valencia-Betis, il pronostico del match

In Spagna non si gioca soltanto nel fine settimana. Il confronto tra il Valencia e il Betis in programma martedì 10 maggio inaugura la 36ª giornata di Liga . Nel turno precedente i " Pipistrelli " hanno pareggiato 0-0 sul campo dell' Athletic Bilbao mentre gli uomini di Manuel Pellegrini hanno dovuto alzare bandiera bianca in casa contro il Barcellona (1-2).

Precedenti "nervosi", scopri il pronostico

Le due squadre in questa stagione si sono già affrontante in due occasioni. In entrambe le sfide il Betis ha avuto la meglio sul Valencia, in campionato nel girone d'andata i biancoverdi hanno battuto i "Pipistrelli" per 4-1 mentre nella recente finale di "Copa del Rey", terminata 1-1 al novantesimo, Juanmi e compagni hanno dovuto ricorrere ai calci di rigore.

In entrambi i match non sono mancati gli interventi fallosi (7 cartellini gialli nel confronto di campionato e 6 in quello di Coppa), la possibilità che anche in questo incontro vengano estratti più di 5,5 cartellini non è da escludere del tutto.