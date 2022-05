Pronostico Granada-Athletic Bilbao, occhio alle statistiche

Turno infrasettimanale di Liga e tante partite che offrono spunti interessanti oltre all'importanza dei punti in palio per i rispettivi obiettivi. Una di queste è Granada-Athletic Bilbao.

Granada-Athletic Bilbao, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Segnano entrambe? Ecco la quota del Goal

Il Granada ha vinto un fondamentale scontro diretto per la salvezza contro il Maiorca di Muriqi e lo ha fatto in grande stile: 6-2! Ora dovrà confermarsi contro una squadra ostica come l'Athletic Bilbao, reduce dallo 0-0 interno col Valencia ma ancora in corsa per un piazzamento in Conference League.

Dall'analisi delle rispettive statistiche emergono diversi spunti interessanti. Il Granada, dopo il Valencia, è la regina dell'esito Goal nel massimo campionato spagnolo.

Lo ha confermato sia col 6-2 al Maiorca che all'andata, contro l'Athletic, pareggiando 2-2 al San Mames. Quindi anche alla luce dell'importanza del match per le due formazioni, si può ipotizzare una partita aperta con almeno una rete per parte. Non male la quota prevista per il Goal, pari mediamente a 1.80.

In casa Bilbao i numeri evidenziano un gradimento per il parziale/finale X/X, centrato 10 volte. Ma c'è anche un "ritardo" di cui dar conto ed è relativo alla somma gol finale 3. Già, finora nessuna delle 17 gare esterne giocate dai baschi è terminata con tre reti esatte al 90'!