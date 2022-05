Barcellona-Celta, nel pronostico il possibile risultato

Barcellona-Celta, fai il tuo pronostico

Diversi gol in vista al Camp Nou

Il Barcellona non pareggia da 12 turni e davanti al suo esigente pubblico vorrà comunque divertirsi e provare a vincere questo incontro. Il Celta, che all'andata ha rimontato ben tre gol ai blaugrana, arriva al Camp Nou con la voglia di ben figurare.

Iago Aspas e compagni in trasferta fanno registrare 13 No Goal e Under 2,5 in 17 partite ma non è detto che questa tendenza trovi "conferme" a Barcellona.

Per chi è alla ricerca di un possibile risultato esatto, va detto che con il Celta in campo ancora non si sono mai visti il 2-1, il 3-2, il 4-1 e il 4-2. Chissà che non convenga "pescare" tra uno di questi per fare centro.