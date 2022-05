Liga, il pronostico di Real Sociedad-Cadice

Liga, terz'ultima giornata di campionato. Alla "Reale Arena" va in scena il confronto tra la Real Sociedad e il Cadice. Le due compagine competono per obiettivi completamente differenti, i primi stanno cercando di difendere il sesto posto (ultimo valido per la partecipazione alla prossima Europa League) dagli attacchi del Villarreal mentre i secondi lottano per non retrocedere.