Pronostico Osasuna-Siviglia, i precedenti dicono...

Con l’inizio della Liga adesso tutti i principali campionati europei rispondono presente all’appello (sabato 13 inizia la Serie A con Milan-Udinese ). Osasuna-Siviglia apre la Liga 2022/23 , per entrambe si tratta della prima gara con posta in palio della nuova stagione.

Osasuna-Siviglia, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Statistiche e precedenti del match

Il Siviglia in sede di mercato ha cambiato molto, specie sul fronte “partenze”. Dal Real Madrid è approdato Isco, che proverà a dare il suo contributo di qualità ad una squadra che ha l’obiettivo di disputare la Champions.

L’Osasuna la scorsa stagione ha chiuso il campionato al decimo posto, migliorando di tre punti (e di una posizione in classifica) la performance dell’anno precedente. Insomma, una squadra da prendere con le molle che lo scorso anno, nel suo stadio, ha imposto il pareggio a reti bianche agli andalusi.

In lavagna si vedono in modo lampante tutti i rischi potenziali che si nascondono a Pamplona per Papu Gomez e compagni. Il segno 2 è offerto mediamente a 2.40, la vittoria dell’Osasuna oscilla tra 3.10 e 3.15.

Sulla carta la sfida non dovrebbe regalare molte reti, occhio all’Under 2,5 e al No Goal che ha caratterizzato gli ultimi quattro precedenti tra queste due formazioni.