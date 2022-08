Getafe-Atletico Madrid, il pronostico è per i Colchoneros

Anche la Liga scende in campo a Ferragosto , alle 19.30 si gioca il derby madrileno Getafe-Atletico Madrid. Simeone vuole partire col piede giusto dopo un brillante pre-campionato.

Getafe-Atletico Madrid, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Getafe: innanzitutto, non prenderle

Battere il Getafe non è mai semplice ma lo scorso anno l'Atletico ha fatto suo questo derby sia all'andata che al ritorno. Proprio questi ultimi due precedenti, caratterizzati da Goal e Over 2,5, hanno interrotto una lunga striscia di partite con pochissimi gol segnati tra le due squadre.

Le amichevoli estive hanno confermato la tendenza del Getafe a non volersi sbilanciare troppo: 5 Under 2,5 in 6 partite. Un "inno alla noia".

Atletico superiore e, anche alla luce del 4-0 rifilato alla Juve, più in palla. Il segno 2 vale circa un raddoppio, difficile però ipotizzare una goleada dei Colchoneros quindi occhio al Multigol Ospite 1-2.