Girona-Getafe, per le quote poche emozioni in vista

La seconda giornata di Liga si chiude a Girona dove i biancorossi padroni di casa ospiteranno (lunedì 22 agosto alle 22) il Getafe di Borja Mayoral . Un match a dir poco aperto a qualsiasi risultato, non a caso le quote sono praticamente in perfetto equilibrio.

Girona-Getafe, fai il tuo pronostico sul posticipo di Liga!

Un debutto poco memorabile

La prima è stata da dimenticare. Zero punti e zero tiri in porta per il Getafe contro l'Atletico Madrid (0-3 per Morata e compagni), zero punti e un solo tiro nello specchio per il Girona contro il Valencia di Gattuso, abile nel difendere l'1-0 nonostante l'inferiorità numerica dal 52'.

Per la seconda recita di Girona e Getafe in Liga i bookie si aspettano un match tirato e con pochi gol. Del resto il Getafe storicamente è squadra che segna e concede pochissimo. Però, là davanti con Unal e Borja Mayoral qualcosa di buono si può combinare.

L'Under 2,5 è la scelta più "banale", l'esito Multigol Ospite 1-2 a 1.60 offre una possibilità diversa e un po' più interessante.