Liga, il pronostico di Girona-Celta

Girona-Celta, fai il tuo pronostico!

Una doppia possibilità

Il 3-1 al Getafe ha mandato in estasi il pubblico del Montilivi. Il Girona cerca quindi continuità, sempre in casa, contro una compagine che ha un solo punto in cassaforte ma... già un doppio Over 3,5 all'attivo. Segno che il Celta è squadra viva e va presa con le molle.

Uno sguardo alle quote. Sfida dall'esito sulla carta incerto con il Celta di poco favorito a 2.65, l'1 del Girona va dal 2.80 di media a 2.90. Il pareggio non si può escludere, l'esito Multichance "X o Goal" può essere utile per abbassare il coefficiente di difficoltà avendo a disposizione una doppia possibilità per fare centro.