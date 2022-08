Pronostico Cadice-Athletic Bilbao, tira aria di Under

Liga, fai il tuo pronostico su Cadice-Athletic Bilbao

Ipotesi pareggio

Avvio di stagione complicato per il Cadice che ha perso contro Real Sociedad e Osasuna senza segnare neanche un gol. Importante svoltare già contro l'Athletic che nelle prime due gare casalinghe ha pareggiato 0-0 col Maiorca per poi "matare" il Valencia grazie alla stoccata dell'ex Torino Berenguer.

I precedenti tra le due squadre fanno emergere un dato curioso. Il Cadice ha vinto in trasferta nelle ultime due visite al San Mames e lo stesso ha fatto il Bilbao sul campo del Cadice.

Sarà ancora segno 2? Uno scenario per le quote possibile anche se è l'Under 2,5 ad essere indicato come uno degli esiti più probabili.

Il Cadice vorrà muovere la classifica contro un Bilbao comunque da verificare essendo la sua prima trasferta della stagione. In questo contesto di incertezza il pareggio non si può scartare.