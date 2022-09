Liga, quote e pronostico di Valladolid-Cadice

Ora o mai più. Il Cadice è ultimo in classifica nella Liga con zero punti all'attivo e zero gol segnati dopo cinque giornate: record negativo nei top campionati europei. Serve una svolta sul campo del Valladolid , match in programma venerdì 16 settembre alle 21 all'Estadio Josè Zorrilla.

Valladolid-Cadice, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Cadice a segno? Scopri la quota

Non segnando il Cadice consegna alle statistiche un filotto di esiti No Goal. Sponda Valladolid nulla di trascendendentale da segnalare: un successo sofferto sull'Almeria (1-0), poi tre ko e un pareggio per 1-1 in casa del Siviglia. Anche qui vale la pena mettere l'accento su una curiosità statistica: quattro dei cinque match disputati da Weissman e compagni sono terminati con un segno X all'intervallo.

Il Cadice come detto è ancora a secco di reti, il Valladolid (3 gol all'attivo) non è andato molto meglio. Con queste premesse la sfida è incanalata, per le quote, sui binari dell'Under 2,5 (1.57) e del No Goal (1.72).

Quanto paga almeno un gol del Cadice? Il "Segna gol Ospite Sì" si gioca a 1.55 mentre un'altra gara a secco vale circa 2.35 volte la posta.