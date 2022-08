Strasburgo-Monaco, le quote non si sbilanciano

Allo Stade de la Meinau va in scena forse il match più equilibrato della 1ª giornata di Ligue 1 . Lo Strasburgo dopo aver terminato la passata stagione al sesto posto con 63 punti si appresta a ricevere un Monaco che è riuscito a chiudere il campionato 2021/2022 in terza posizione con 6 lunghezze di vantaggio sui biancoblù.

I numeri dell'ultima Ligue 1 mettono in risalto subito un dato, lo Strasburgo in casa con 36 gol realizzati e 18 subiti è riuscito a centrare il successo in 11 match su 19. Nelle restanti 8 gare disputate davanti al proprio pubblico l'undici allenato da Julien Stephan ha fatto registrare 5 pareggi e 3 sconfitte.

Più "ballerino" invece il Monaco in trasferta. Le partite giocate lontano dai lidi amici da Ben Yedder e compagni (8 vittorie, 5 pareggi e ben 6 sconfitte) difficilmente sono terminate con poche reti al novantesimo, il club monegasco fuori casa ha chiuso il precedente campionato con 27 reti all'attivo e 24 al passivo.

Match equilibrato, scopri il pronostico

Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono stati sempre caratterizzati dalla presenza dell'Under 2,5, all'1-1 dell'andata (giocato allo Stade Louis II) ha fatto seguito l'1-0 del ritorno. Anche in questa occasione le quote non si sbilanciano, la partita si preannuncia molto equilibrata e non si può escludere la "X" al novantesimo.