Tottenham-Everton, Conte favorito contro Lampard

Premier League, Conte sfida Lampard: fai il tuo pronostico!

Un solo successo esterno per l'Everton

Da quando è arrivato alla guida dell’Everton il bilancio di Lampard in Premier League è di tre sconfitte e una vittoria. Situazione dunque critica perché è vero che Richarlison e soci devono recuperare tre partite ma, dopo un buon avvio di stagione, sono stati sempre in apnea. Ad oggi il ruolino di marcia esterno dell’Everton è di un solo successo (alla 3ª giornata contro il Brighton), tre pareggi e ben otto sconfitte.

Il Tottenham, in lizza per un posto in Europa, non è un esempio di regolarità essendo passato dalle stelle (blitz per 3-2 in casa del City) alle stalle (0-1 a Burnley) e poi di nuovo in orbita battendo 4-0 il Leeds firmando la “condanna” di Bielsa. Se le bocche da fuoco di Conte sono in giornata per l’Everton sarà dura salvare la pelle a Londra.

La scelta più “logica” è l’1, offerto mediamente a 1.60. Se si vuole cercare qualcosa di alternativo, con quota da oltre 2 volte la posta, occhio alla combo “Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-2 Ospite”.