Crystal Palace-Manchester City, Guardiola cerca... rivincita

Un lunedì in compagnia del Manchester City di Guardiola non capita molto spesso. Ci si può sedere appagati, davanti alla tv, con qualche annotazione relativa alla partita che vede protagonista la capolista della Premier League .

Crystal Palace bestia nera?

Il City di Guardiola fa visita al Crystal Palace, una delle tre squadre capaci di battere i Citizens in questo campionato (Etihad sbancato per 2-0). Un evento più unico che raro che forse dà qualche motivazione aggiuntiva alla capolista, chiamato a tenere a bada le velleità della concorrenza (Liverpool).

Se si considerano le ultime tre gare giocate dal Palace in campionato Zaha e compagni hanno collezionato 7 punti ma al Selhurst Park di Londra non si regalano un brindisi da fine novembre, 3-0 al Norwich. Il City in trasferta ha subìto 8 reti in 14 gare: solo le briciole agli avversari. Vietato però dire a Guardiola che parte favorito perchè era così anche all’andata...

Curiosità, negli ultimi sei precedenti in campionato tra le due squadre, in tre occasioni è uscita la somma gol 2 e nelle altre tre la somma gol 4. Nell’occasione intriga la combo 2+Multigol 2-5 oppure, se si vuole alzare la quota, 2+Multigol 2-4.