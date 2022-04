Liverpool-Man United, in quota "vince" il segno 1

Premier League, indovina il risultato della super sfida Liverpool-Man United

Match da segno 1, scopri l'esito "ritardatario"

Occasione a dir poco ghiotta per Klopp: battendo i Red Devils, il Liverpool si porterebbe momentaneamente in vetta a +2 sul Manchester City, appena sconfitto 3-2 al termine di un’esaltante sfida di coppa nella cornice di Wembley.

Il collettivo di Klopp contro un Manchester di cui Cristiano Ronaldo sta provando a rendere meno manifesti i difetti: la tripletta del campione portoghese è stata fondamentale per avere ragione dell’orgoglioso Norwich (3-2). Tornando al Liverpool il sole splende un po’ ovunque: miglior squadra della Premier per rendimento interno (12 vittorie e 3 pareggi) con tanto di miglior attacco generale (79 gol, ben distribuiti tra casa e fuori).

Il segno 1 sulla carta non ammette discussioni, occhio alla somma gol 4 che le due squadre non collezionano rispettivamente da 10 e 22 giornate consecutive.