Premier League, Chelsea-Arsenal: quote e statistiche

Derby londinese Chelsea-Arsenal, fai il tuo pronostico

Arsenal abbonato al No Goal, ecco la quota

L'Arsenal visto di recente è irriconoscibile, sono tre le sconfitte di fila sul groppone rimediate tra l'altro contro formazioni sulla carta inferiori rispetto ai Gunners. Quarto posto dunque a rischio... e ora c'è il Chelsea.

La squadra di Tuchel dopo l'eliminazione in Champions (ma che partita!) ha rialzato la testa battendo 2-0 il Crystal Palace in semifinale di Fa Cup. Ora testa al campionato, con l'occasione di consolidare l'attuale terzo posto e allo stesso tempo dare un dispiacere ai "cugini" londinesi.

Le statistiche dicono che l'Arsenal non pareggia da 10 gare di fila e che, lontano da casa, il No Goal è uscito in 11 partite su 15. Il Chelsea ha collezionato questo esito in 4 degli ultimi 6 incontri giocati in campionato. Chissà che anche in questa sfida almeno una porta non possa restare inviolata. Per la cronaca, la quota assegnata al No Goal è pari mediamente a 1.85.