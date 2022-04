Man City-Brighton, quota popolare per il segno 1

Mercoledì sera (ore 20.45) scende in campo anche il City di Guardiola per recuperare il match della 30ª giornata di Premier League . Ecco analisi e pronostico di un match che vede i Citizens nettamente favoriti .

Recupero City-Brighton, indovina il risultato e vinci!

Curiosità e pronostico del match dell'Etihad

Lotta per il titolo apertissima e Manchester City chiamato a fare il suo dovere. Ovvero, battere un Brighton che di recente ha fatto un brutto scherzo ad Arsenal e Tottenham. I "Gabbiani" hanno spiccato il volo verso la salvezza e stazionano ora a metà classifica. In una speciale graduatoria, invece, nessuno ha fatto meglio di loro: quella relativa alle uscite dell'Under 2,5 in campionato, ben 24 in 32 gare giocate.

Sponda City la curiosità da segnalare è che, dopo una lunga striscia di No Goal primo tempo, nelle ultime 3 partite giocate all'Etihad uscito il Goal nella prima frazione. Ipotizzando un "ritorno all'antico" si può provare la combo "1+No Goal 1° tempo", ovvero City in vantaggio e porta inviolata al riposo.