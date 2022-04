Recupero Burnley-Southampton, quote equilibrate

Giovedì 21 aprile alle 20.45 si recupera Burnley-Southampton , match della 30ª giornata di Premier League . Padroni di casa alla ricerca disperata di punti salvezza in quello che, quote alla mano, si preannuncia un match molto equilibrato.

Si recupera Burnley-Southampton, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Burnley più motivato ma... scopri il pronostico

Nel turno precedente il Burnley ha pareggiato 1-1 in casa del West Ham, risultato prezioso perchè ottenuto contro una squadra che partiva decisamente favorita. Il Southampton ha reagito all'umiliante 0-6 col Chelsea battendo 1-0 un'altra londinese, l'Arsenal. Per i Saints la salvezza è praticamente cosa fatta.

Osservando le quote del match si dovrebbe assistere ad un match dall'esito a dir poco incerto. Il Burnley in casa ha vinto solo 3 volte su 15, così come 3 volte su 15 il Southampton ha conquistato l'intera posta in trasferta. Le motivazioni sono un fattore che potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte di chi ospita, di contro però i Saints giocano liberi da pressioni.

Come pronostico, quindi, la scelta non cade sull'esito 1X2 finale ma sul Multigol Casa 1-2: Burnley a segno minimo una, massimo 2 volte.