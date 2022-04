Pronostico Crystal Palace-Leeds, gli esiti da tenere d'occhio

Manca un solo match all'appello per archiviare il turno numero 34 di Premier League. Al Selhurst Park di Londra si gioca Crystal Palace-Leeds, partita che ha risvolti importanti per la zona bassa della classifica.

Il Leeds a inizio marzo ha cambiato allenatore: out Bielsa, in l'americano Marsch che ha preso in carico una squadra messa davvero male. Dopo due ko "di assestamento" il Leeds ha iniziato a ingranare conquistando 10 punti nelle ultime 4 partite. La salvezza è ora possibile ma va difesa con il coltello fra i denti.

Se contasse solo il rendimento recente il Crystal Palace avrebbe pochi argomenti in suo favore: eliminazione dalla semifinale di Fa Cup per mano del Chelsea più due sconfitte in campionato contro Newcastle e Leicester. Guai però a dare per spacciata una squadra che ha saputo sbarrare la strada al City sia all'andata che al ritorno, prendendosi 4 punti nel doppio confronto e lasciando a secco di gol l'armata di Guardiola. Senza contare che in casa il Palace ha perso solo 4 volte.

Assemblando i dati a disposizione e dovendo tirare le somme non è semplice sbilanciarsi da una parte piuttosto che dall'altra. In casi del genere serve un compromesso, come il Goal che si può considerare in prima battuta. Occhio poi al Multigol 2-3 mentre se si vuole allargare la panoramica al possibile risultato, ecco un pacchetto che comprende diverse opzioni: "1-1, 2-1, 1-2, 2-2". Siamo nell'ambito della tipologia "Risultato esatto multiplo" e l'ipotesi suggerita vale circa quota 2.20.