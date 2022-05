Liverpool-Tottenham show, statistiche e pronostico

Parola d'ordine: inseguimento. Il Liverpool tallona il Manchester City capolista della Premier League a una lunghezza di distanza, il Tottenham è a meno due dal quarto posto occupato dall' Arsenal. La sfida tra i Reds e gli Spurs quindi promette scintille e gol, come all'andata: 2-2 .

Premier League, Klopp sfida Conte: fai il tuo pronostico su Liverpool-Tottenham

Match che promette spettacolo, ecco la quota del Multigol 3-5

Il 2-2 è anche il risultato più centrato dal Liverpool in questo campionato, con cinque uscite. Uno score che si è visto anche nel big match tra i Reds e i Citizens, unico pareggio del Liverpool nelle ultime 14 giornate che per il resto hanno portato tutte vittorie a Klopp. Impressionante.

Il Tottenham pur con i suoi alti e bassi è lì a giocarsi la Champions. Da segnalare che gli Spurs hanno battuto il City sia all'andata che al ritorno dimostrando di non tremare di fronte alle corazzate della Premier.

Le statistiche delle due squadre convergono sul No Goal che però in un match del genere, dalle mille motivazioni per entrambe, sembra un po' fuori luogo. Da segnalare il ritardo della somma gol 3, che a Liverpool e Tottenham manca da 13 e 18 turni di fila.

Come possibile pronostico si suggerisce il Multigol 3-5, chissà poi che la sfida non possa regalare tre reti esatte al triplice fischio. La quota del Multigol 3-5 è di 1.80.