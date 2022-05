Premier League, il pronostico di Aston Villa-Liverpool

Recupero della 33ª giornata di Premier League , il Liverpool dopo aver pareggiato per 1-1 ad Anfield contro il Tottenham gioca in trasferta sul campo dell' Aston Villa . I " Villans " questo fine settimana hanno battuto il Burnley per 3-1.

Indovina il risultato esatto di Aston Villa-Liverpool e vinci!

I "Reds" non possono sbagliare, scopri il pronostico

La classifica della Premier League al momento parla in maniera molto chiara, i "Reds" ora hanno tre punti in meno del Manchester City capolista. Alla squadra allenata da Jurgen Klopp non è più permesso sbagliare, a tre gare dal termine un risultato diverso dalla vittoria potrebbe compromettere la corsa al titolo di campione d'Inghilterra.

Per le quote Salah e compagni non dovrebbero trovare problemi a liquidare l'Aston Villa, i "Reds" con 41 gol realizzati in trasferta vantano di gran lunga il miglior attacco esterno del torneo (2,41 reti di media a partita). Osservando i recenti risultati fatti registrare dal Liverpool in campionato si nota poi subito una cosa, nessuna "Somma Gol: 3" nelle precedenti 14 partite disputate in Premier League. Può starci il Multigol 3-4 al 90', interessante il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "0-2; 1-2; 0-3; 1-3".