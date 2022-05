Watford-Everton, non male la quota del segno 2

Midweek dedicato ai recuperi di Premier League . Mercoledì sera si gioca Watford-Everton , gara in calendario alla 30ª giornata e rinviata per un impegno dei Toffees in Fa Cup.

Premier League, fai il tuo pronostico su Watford-Everton

Hornets già retrocessi, Lampard è favorito

Partita fondamentale per l'Everton di Lampard che si sta giocando la salvezza con Leeds e Burnley, Richarlison e compagni precedono di un punto in classifica le due rivali.

Il Watford è già retrocesso, ha subìto 70 gol in 35 partite e ha perso le ultime 11 partite interne disputate in campionato. Occasionissima dunque per l'Everton, sulla carta favorito in questo incontro.

Il segno 2 vale mediamente 1.85, la quota prevista per l'opzione "Squadra 2 vince almeno un tempo: Sì" è pari a 1.45.