Pronostico Southampton-Liverpool, ok il 2 (anche al 45')

Fai il tuo pronostico su Southampton-Liverpool

Reds subito avanti in cerca dei tre punti

Il Liverpool scende in campo conoscendo già il risultato di West Ham-City (2-2). I punti di ritardo di Manè e compagni sono adesso quattro e dunque, anche vincendo questa penultima sfida, resterebbe ancora un punto di svantaggio dalla corazzata di Guardiola.

Tuttavia, con il Southampton aritmeticamente salvo, provare a restare in corsa fino alla fine è obbligatorio e così, visto anche l’enorme divario tra le due formazioni, il segno “2” diventa altrettanto obbligatorio.

Le possibilità di vittoria del Liverpool in questo match sono enormi (anche le quote la pensano allo stesso modo) e allora, in abbinamento al “2” al 90’ o in alternativa ad esso, potrebbe risultare interessante sapere che, da cinque partite consecutive con il Southampton in campo, il segno parziale a metà gara è stato sempre l’1. Potrebbe essere arrivato il momento, quindi, di guardare in direzione del segno 2 primo tempo.