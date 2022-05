Chelsea-Leicester, quote e pronostico

Tra i recuperi di Premier League a metà settimana spicca un promettente Chelsea-Leicester (27ª giornata). I Blues, certi di un posto in Champions League, possono ipotecare con un successo il loro attuale terzo posto mentre le Foxes, vincendo a Stamford Bridge, aggancerebbero i Wolves all'ottavo posto. Per Vardy e compagni, però, dopo l'eliminazione in semifinale di Conference League contro la Roma non c'è più margine per conquistare un piazzamento europeo.