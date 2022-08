Premier League, il pronostico di Manchester Utd-Brighton

La squadra allenata da Erik ten Hag nella precedente edizione della Premier League hanno fatto registrare 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte all'Old Trafford.

Guai a sottovalutare i "Seagulls". Il Brighton lo scorso anno in trasferta ha perso soltanto 4 volte su 19.

La partita potrebbe non essere a senso unico, scopri il pronostico

Che possa essere una partita da seguire fino all'ultimo istante lo si nota anche dai due precedenti disputate nella precedente stagione. Il confronto andato in scena all'Old Trafford il 15 febbraio scorso è terminato con la vittoria di Maguire e compangi per 2-0 mentre nel girone di ritorno il Brighton è riuscito ad imporsi con un netto 4-0.

Per le quote però non sembrano esserci dubbi su quale sia la squadra favorita, il trionfo dello United paga mediamente 1.60. Non si può escludere una rete da parte degli ospiti, al novantesimo intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.